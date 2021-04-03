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وبين صندوق تنمية الموارد البشرية أنه سيتم إيداع مبالغ الدعم للمنشآت المحدثة لبياناتها، كما سيتم احتساب مبالغ الدعم وفق سياسات البرنامج والبيانات المحدثة في بوابة «طاقات»، لافتا إلى أنه يمكن للمنشآت التسجيل في العنوان الوطني.
وأكد حرصه على استكمال المنشآت المستفيدة من البرنامج، للإجراءات المطلوبة وتحديث بياناتها، بما يضمن تحقيق أهداف الدعم المقدم من البرنامج، وتوجيهه للمنشآت المستحقة للدعم، والممكنة للكوادر الوطنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.