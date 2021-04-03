الاقتصاد

«هدف»

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- بواسطة أيمن الوشواش - «هدف» دعا منشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لتحديث بياناتها الكترونيا، وتسجيل العنوان الوطني للمنشأة في حسابها بالبوابة الوطنية للعمل «طاقات».

وبين صندوق تنمية الموارد البشرية أنه سيتم إيداع مبالغ الدعم للمنشآت المحدثة لبياناتها، كما سيتم احتساب مبالغ الدعم وفق سياسات البرنامج والبيانات المحدثة في بوابة «طاقات»، لافتا إلى أنه يمكن للمنشآت التسجيل في العنوان الوطني.

وأكد حرصه على استكمال المنشآت المستفيدة من البرنامج، للإجراءات المطلوبة وتحديث بياناتها، بما يضمن تحقيق أهداف الدعم المقدم من البرنامج، وتوجيهه للمنشآت المستحقة للدعم، والممكنة للكوادر الوطنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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