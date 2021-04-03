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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «هدف» دعا منشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لتحديث بياناتها الكترونيا، وتسجيل العنوان الوطني للمنشأة في حسابها بالبوابة الوطنية للعمل «طاقات».

وبين صندوق تنمية الموارد البشرية أنه سيتم إيداع مبالغ الدعم للمنشآت المحدثة لبياناتها، كما سيتم احتساب مبالغ الدعم وفق سياسات البرنامج والبيانات المحدثة في بوابة «طاقات»، لافتا إلى أنه يمكن للمنشآت التسجيل في العنوان الوطني.

وأكد حرصه على استكمال المنشآت المستفيدة من البرنامج، للإجراءات المطلوبة وتحديث بياناتها، بما يضمن تحقيق أهداف الدعم المقدم من البرنامج، وتوجيهه للمنشآت المستحقة للدعم، والممكنة للكوادر الوطنية.