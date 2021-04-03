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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة الملكية بالجبيل أطلقت خدمة تعديل بيانات الرخص التجارية الكترونيا عبر بوابة الخدمات الالكترونية «شامل».

وأوضحت الهيئة الملكية أن الخدمة تضم مجموعة من الخدمات الالكترونية للمستثمرين التي تأتي ضمن مبادراتها الهادفة إلى تطوير وتيسير الإجراءات على المستفيدين للإسراع بتقديم الخدمة بكفاءة عالية.

وأكدت الهيئة الملكية بالجبيل أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتبسيط إجراءاتها من خلال الأتمتة الشاملة والتكامل مع الجهات الأخرى، وتسهيل إجراءات الرخص التجارية، وبناء جسور من الثقة بين الهيئة الملكية والمستثمرين لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضافت أن خدمة تعديل البيانات تشمل تعديل الرخص التجارية للمستثمرين، وتقديم طلب تعديل الرخصة التجارية للأنشطة كافة وطباعتها بعد الانتهاء دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الهيئة الملكية، وذلك بهدف تسهيل إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وتحسين تجربة المستفيدين.