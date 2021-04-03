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وحققت الغرفة في الفترة نفسها إنجازات على صعيد دعم التوطين والسعودة في القطاع الخاص، من خلال دورها الوسيط بين طالبي العمل والمنشآت الباحثة عن الكفاءات الوطنية المؤهلة، مبينة أن عدد المنشآت التي أعلنت عن فرص وظيفية في الموقع الالكتروني بلغت 66 منشأة، فيما جرى عرض 772 وظيفة متنوعة، سواء بالموقع الالكتروني، أو عبر تنظيم 6 لقاءات وظيفية، تم خلالها توظيف 665 شخصا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن هذه الإنجازات والفعاليات التي تقوم بها الغرفة بهدف دعم وتوطين الوظائف، واستقطاب الكفاءات، وتوفير مجالات عمل، وأن تكون جميع الإنجازات والمشاريع بأفكار وطنية، مدعومة باستثمارات وطنية وأجنبية.
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