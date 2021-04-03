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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 2719 باحثا وباحثة عن عمل، من مختلف المؤهلات والتخصصات، استقبلتهم غرفة الشرقية ممثلة بمركز الغرفة للتوظيف، خلال الربع الأول للعام الميلادي الحالي.

وحققت الغرفة في الفترة نفسها إنجازات على صعيد دعم التوطين والسعودة في القطاع الخاص، من خلال دورها الوسيط بين طالبي العمل والمنشآت الباحثة عن الكفاءات الوطنية المؤهلة، مبينة أن عدد المنشآت التي أعلنت عن فرص وظيفية في الموقع الالكتروني بلغت 66 منشأة، فيما جرى عرض 772 وظيفة متنوعة، سواء بالموقع الالكتروني، أو عبر تنظيم 6 لقاءات وظيفية، تم خلالها توظيف 665 شخصا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن هذه الإنجازات والفعاليات التي تقوم بها الغرفة بهدف دعم وتوطين الوظائف، واستقطاب الكفاءات، وتوفير مجالات عمل، وأن تكون جميع الإنجازات والمشاريع بأفكار وطنية، مدعومة باستثمارات وطنية وأجنبية.