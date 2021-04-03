5 محاضرات افتراضية لشرح أجزاء الكود السكني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي 5 محاضرات افتراضية هذا الأسبوع لشرح أجزاء الكود السعودي للمباني السكنية، بهدف رفع مستوى الوعي في قطاع البناء والتشييد وتعريف المقاولين والمكاتب الهندسية والاستشارية والمهتمين بالكود السعودي للمباني السكنية وأجزائه، وكيف يمكن استخدام الكود السكني.

وأوضحت اللجنة أنها ستعقد أولى محاضراتها اليوم عن الجزء الإداري والمعماري، حيث ستتضمن شرحا لنطاق وإدارة المتطلبات العامة والمصطلحات الإنشائية وتخطيط المبنى، وسيقدمها رئيس اللجنة الفنية للكود السكني الدكتور فهد اللهيم.

وستكون المحاضرة الثانية غدا حول الجزء الإنشائي بالكود السكني، والتي سيلقيها عضو اللجنة الفنية الدكتور علي القرني، وتهدف لشرح تفاصيل الجزء الإنشائي الذي يتكون من الأحمال والقوى والخرسانة المسلحة وتسقيف البناء الطوبي.

وسيقدم المحاضرة الثالثة عضو اللجنة الفنية للكود السكني المهندس حكم زمو، الثلاثاء، وستتناول ترشيد الطاقة في الكود السكني، وشرحا للتغير والاستخدام والأشغال وأنظمة الإنارة والقوى الكهربائية والغلاف الحراري للمبنى السكني. فيما ستتناول المحاضرة الرابعة الأربعاء المقبل، الجزء الكهربائي، ويقدمها عضو اللجنة الفنية للكود السكني الدكتور عبدالله الشعلان، حيث ستتناول شرحا مفصلا عن العزل والفصل والتحكم وأنظمة التمديدات وتوزيع القوى الكهربائية وتركيبات الإنارة الداخلية والخارجية والمعدات.

وستختتم اللجنة سلسلة محاضراتها الافتراضية الخميس، حيث ستكون مخصصة للجزء الميكانيكي للكود السكني، التي يقدمها عضو اللجنة الفنية للكود السكني الدكتور حمزة غلمان، وستتناول المتطلبات العامة للنظام الميكانيكي والتسخين والتبريد ونظام العوادم وفتحات التهوية.

4 أبريل 2021:

الجزء الإداري والمعماري، وستتضمن شرحا لنطاق وإدارة المتطلبات العامة والمصطلحات الإنشائية وتخطيط المبنى.

5 أبريل 2021:

الجزء الإنشائي بالكود السكني، لشرح تفاصيل الجزء الإنشائي الذي يتكون من الأحمال والقوى والخرسانة المسلحة وتسقيف البناء الطوبي.

6 أبريل 2021:

الجزء الخاص بترشيد الطاقة في الكود السكني، وستتضمن شرحا للتغير والاستخدام والأشغال وأنظمة الإنارة والقوى الكهربائية والغلاف الحراري للمبنى السكني.

7 أبريل 2021:

الجزء الكهربائي، وستتناول شرحا مفصلا عن العزل والفصل والتحكم وأنظمة التمديدات وتوزيع القوى الكهربائية وتركيبات الإنارة الداخلية والخارجية والمعدات.

8 أبريل 2021

الجزء الميكانيكي للكود السكني، وستتناول المتطلبات العامة للنظام الميكانيكي والتسخين والتبريد ونظام العوادم وفتحات التهوية والهواء القابل للاحتراق والمداخن والغلايات والسخانات.