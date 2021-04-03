شكرا لقرائتكم خبر عن «تمكن العقارية» تنجز «الجيمي أفينيو» في أبوظبي بـ800 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «تمكن العقارية» عن الانتهاء من تنفيذ مشروع «الجيمي أفينيو» الواقع في قلب العاصمة أبوظبي، حيث يتمتع المشروع الجديد بموقعه المتميز بالقرب من مجموعة من المرافق والوجهات السياحية والخدمية والترفيهية الحديثة.

وقال الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة «تمكن العقارية»، في تصريح صحفي بهذه المناسبة: «نعلن عن الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع «الجيمي أفينيو» الذي يقع في منطقة الخالدية في العاصمة أبوظبي، وبلغت تكلفته الاستثمارية 800 مليون درهم، ومخصص للاستخدام السكني والتجاري، ويتميز بفخامته ويقع على مسافة قريبة من كورنيش أبوظبي».

ويضم المشروع 600 وحدة فاخرة من الشقق السكنية التي تتألف من غرفة وصالة وغرفتين و3 غرف، بالإضافة إلى مساحات تجارية مميزة، ومساحات للمكاتب، وما يفوق 800 موقف للسيارات.

وأكد العفيفي أن هناك مؤشرات إيجابية ومشجعة تظهرها معدلات النمو المتزايدة التي يشهدها القطاع العقاري، ما يوفر مزيداً من ضمانات الثقة والثبات التي تتمتع بها مدينة أبوظبي وما تضمه من مقومات سياحية وبنية تحتية متطورة، إضافة إلى المشاريع والمبادرات التي تطلقها الحكومة.

وأعرب عن توقعاته أن يشهد القطاع الاقتصادي في إمارة أبوظبي مزيداً من النمو خلال المرحلة المقبلة بفضل مبادرات القيادة الرشيدة والجهود المبذولة للارتقاء بالقطاع الاقتصادي والتعافي من جائحة كورونا المستجد في أقرب وقت. وقال: «عززت تمكن العقارية مكانتها في السوق العقاري بالدولة، كما توسعت في إدارة العقارات من خلال محفظة عقارية تضم ما يفوق 3000 وحدة سكنية وتجارية».