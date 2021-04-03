شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تسجل قفزة في مبيعات الفلل.. 63% إلى 7 مليارات بالربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت مبايعات الفلل والمنازل (تاون هاوس) في سوق «عقارات دبي» 2289 معاملة بقيمة 7.17 مليار درهم خلال الربع الأول من 2021، مقارنة بـ 1734 معاملة بيع في نفس الفترة من 2020 بقيمة 4.4 مليار درهم وبنمو أي بنمو 63% من حيث القيمة، وفقاً القيمة.

ووفقاً لعمليات رصد قامت بها «الرواد للعقارات» استناداً إلى بيانات تصرفات «دائرة الأراضي والأملاك» في الإمارة، شهد السوق المحلي زيادة في الإقبال على الأراضي، حيث تم تسجيل 1147 معاملة بـ 5.8 مليار درهم منذ بداية 2021 وحتى نهاية مارس/ آذار مقارنة بـ 437 معاملة في نفس الفترة من 2020 بقيمة 3.63 مليار درهم بارتفاع 60% من حيث القيمة أيضاً. أما الشقق فحققت تحسنا طفيفا بـ 2.3% لتلامس 8.75 مليار درهم من خلال 6827 معاملة مقارنة بـ 8.55 مليار درهم (6726 معاملة) خلال نفس الفترة.

إجمالي المبيعات

حققت مبيعات العقارات في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً تجاوزت نسبته 15% لتصل إلى 24.89 مليار درهم مقارنةً مع مبيعات الفترة المماثلة من العامين 2020 و2019 التي بلغت فيها المبيعات 21.3 مليار درهم و20.21 مليار درهم على التوالي. وسجلت عملية الرصد نحو 11664 معاملة تمت خلال ذات الفترة من العام الجاري مقارنة مع 10111 معاملة نهاية الربع الأول من العام الماضي و8863 معاملة خلال الربع الأول من عام 2019.

وأظهرت الاحصائيات تسيد شهر مارس المبيعات العقارية بقيمة 10.73 مليار درهم من خلال 4585 معاملة توزعت على 3156 وحدة سكنية و989 مبنى ونحو 440 قطعة أرض، مقارنة بشهر فبراير الماضي الذي بلغت فيه قيمة المبيعات 7.4 مليار درهم تم تنفيذها من خلال 3785 معاملة بيع لـ 2789 وحدة سكنية و633 مبنى ونحو 363 قطعة أرض، وشهر يناير الذي حقق نحو 6.7 مليار درهم مبيعات عقارية جاءت من خلال 3294 معاملة تم من خلالها بيع 2213 وحدة سكنية و738 مبنى و344 قطعة أرض.

تحسن كبير

وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«الرواد للعقارات»: «تظهر المبيعات العقارية المسجلة في الربع الأول من العام الجاري، التي بلغت نحو 24.89 مليار درهم تحسناً كبيراً في سوق عقارات دبي مقارنة بالربع الأول من 2020 و2019، كما تشير قيمة مبيعات شهر مارس إلى اتجاه تصاعدي للمبيعات العقارية في دبي بالنظر إلى مبيعات شهري يناير وفبراير».

وأضاف الحمادي أن السوق العقاري أظهر قدرة فائقة على التحسن السريع بالنظر إلى المزايا الإيجابية التي يوفرها للمستثمر العقاري، كما أظهر سرعة التعافي الاقتصادي للإمارة والدولة ككل من تبعات «كوفيد-19»، بفضل حزم الدعم الكبيرة التي قدمتها الحكومة المحلية والاتحادية، والتي أعطت الثقة للمستثمر المحلي والأجنبي في قدرة دبي على تجاوز الأصعب.

الفلل والشقق

وأفاد الحمادي، أن نتائج الربع الأول سجلت 2289 معاملة بيع فيلا بقيمة 7.17 مليار درهم مقارنة بـ 1734 معاملة بيع في نفس الفترة من 2020 بقيمة 4.4 مليار درهم بنمو 63%، و1485 معاملة بيع فيلا في 2019 بقيمة 4.1 مليار درهم بنمو 75%، ما يظهر التحسن الكبير في حركة الطلب على الفلل بسبب تغير سلوك المستهلكين نحو المساحات الكبيرة نتيجة الجائحة وبفضل ملاءمة الأسعار.

وفيما يتعلق بالشقق السكنية فقد سجل الربع الأول 6827 معاملة بيع بقيمة إجمالية 8.75 مليار درهم مقارنة بـ 6726 معاملة بيع شقة بنفس الفترة في 2020 بقيمة 8.55 مليار درهم وبارتفاع 2.3%، و5928 معاملة بيع شقة في 2019 بقيمة 7.7 مليار درهم بتحسم 13.6%، مشيراً إلى أن الطلب على الشقق السكنية ظل متقاربا خلال السنوات الثلاث مقارنة بالطلب على الفلل.

إقبال على الأراضي

وقال الحمادي كذلك أن اللافت في تصرفات مبيعات الربع الأول من السنة الجارية هو زيادة الإقبال على الأراضي حيث تم تسجيل 1147 معاملة بيع أرض بقيمة 5.8 مليار درهم مقارنة بـ 437 معاملة بيع في 2020 بقيمة 3.63 مليار درهم بنمو 60%، و417 معاملة في 2019 بقيمة 5.11 مليار درهم بارتفاع 13.5%، وأكّد أن أراضي الفلل السكنية هي أكثر فئة من الأراضي التي سجلت طلباً كبيراً في السوق وذلك لأن الكثير من المستخدمين النهائيين فضلوا تملك أرض وبناء فللهم الخاصة بدلا من شرائها جاهزة.

كما أشار الحمادي إلى مرونة البنوك والمؤسسات المالية في الدولة في منح التمويلات العقارية للمستثمرين والمشترين مستدلا بقيمة الرهونات الإجمالية التي حققها الربع الأول والتي بلغت 39.54 مليار درهم مقارنة بـ 22.15 مليار درهم بنفس الفترة من 2020 و32.20 مليار درهم في 2019، قائلاً «إن مرونة البنوك وتوفر السيولة المالية كانا من العوامل التي ساهمت في رفع قيمة المبيعات العقارية في دبي خلال هذه الفترة».