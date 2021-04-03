شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات بريطانية ضد مشروع قانون يقيد الاحتجاجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

شارك مئات البريطانيين السبت، في مسيرات وتظاهرات في أنحاء البلاد، في إطار «عطلة نهاية أسبوع وطنية للتحرك» ضد قانون جديد مقترح يمنح الشرطة مزيداً من السلطات لتقييد الاحتجاجات.

ويشدد مشروع قانون «الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم» الإجراءات التي سيكون باستطاعة الشرطة اتخاذها لتفريق المشاركين في التظاهرات، والتي يخشى النشطاء استخدامها في تقييد المعارضة.

وانضم أعضاء جماعة المناخ «إكستنشن ريبليون» وجماعة «حياة السود مهمة» إلى نشطاء آخرين ضمن تظاهرات أطلق عليها «اقتلوا مشروع القانون» في لندن، وبلدات ومدن أخرى، بينها مانشستر وشيفلد وليدز وبرايتون.

وقال مارك دونكان الذي كان من بين أكثر من 500 شاركوا في مسيرة وسط لندن:«تحاول الحكومة تقليص الاحتجاجات، خاصة التي تنظمها إكستنشن ريبليون، وحياة السود مهمة، هذا هو المقصود بهذا المشروع».

وكانت احتجاجات استمرت أياماً نظمتها «إكستنشن ريبليون»شلت أجزاء من لندن في أوائل 2019، وهو ما تسبب في إطلاق دعوات سياسية لمنح الشرطة سلطات أقوى للحيلولة دون حدوث ذلك مرة أخرى.

وكانت التظاهرات مُنعت عندما كانت إجراءات العزل العام سارية، لكن القيود خُففت هذا الأسبوع، وهو ما يعني إمكانية تنظيم التظاهرات بشرط أن تتبع قواعد الصحية.

ومنذ تقديم مشروع القانون، إلى البرلمان، الشهر الماضي، كانت هناك احتجاجات متفرقة، خاصة في بريستول بجنوب غربي إنجلترا، حيث تحولت التظاهرات إلى العنف، ورشقت الشرطة بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلت النار في سياراتها.

وانتقد رئيس الوزراء بوريس جونسون ما قال إنها «هجمات مشينة» على الشرطة لكن المحتجين اتهموا الشرطة باستخدام الشدة في التعامل معهم.