شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يمدد مجدداً حالة الطوارئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وكالات

مدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاثين يوماً، تبدأ اعتباراً من السبت، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكان الرئيس الفلسطيني أعلن حالة الطوارئ منذ نحو عام لمواجهة استمرار تفشي كورونا، لتتمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات للتصدي للجائحة، واستمر في تجديد حالة الطوارئ بعدها.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، 16 وفاة، و2248 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى 275479 إصابة، منها 2916 وفاة.