شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعتقل الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة الأنباء الاردنية الرسمية (بترا)، السبت، أن قوات الأمن اعتقلت المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وقالت مصادر أردنية إن عدد المعتقلين تجاوز 20 شخصية.

وبحسب «بترا» فإن الاعتقالات تمت بعد متابعة أمنية حثيثة، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وأضافت الوكالة أن «التحقيق جارٍ في الموضوع». ويتعلق الأمر بالشريف حسن وعوض الله الذي تولى ايضاً وزارتي التخطيط والمالية طوال خمس سنوات ابتداء من 2001 قبل توليه رئاسة الديوان الملكي.