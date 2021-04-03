شكرا لقرائتكم خبر عن ليل يستعيد الصدارة من باريس سان جيرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد ليل صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم من باريس سان جيرمان، اليوم السبت، بعدما تغلب 1-صفر على مضيفه الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المهاجم نيمار في الدقيقة الأخيرة.

وهز جوناتان ديفيد مهاجم كندا الشباك في الشوط الأول ليرفع رصيد ليل إلى 66 نقطة قبل سبع جولات من النهاية متفوقاً بثلاث نقاط على باريس سان جيرمان الذي قدم أداء متواضعاً. وطُرد نيمار بعد حصوله على الإنذار الثاني بعدما دفع تياجو ديالو الذي تشاجر مع نظيره ليُطرد هو الآخر.

وحصد باريس سان جيرمان، سبعة من آخر ثمانية ألقاب في الدوري واحتل المركز الثاني خلف موناكو في 2018 بينما يتطلع ليل للقبه الأول منذ 2011.

ودافع ليل، الذي خاض المباراة بدون لاعب الوسط التركي يوسف يازجي المصاب بفيروس كورونا، طوال المباراة وكان الأكثر فاعلية باستاد بارك دي برينس واستحق الفوز بعد هزيمتين متتاليتين في آخر مباراتين.

وتلقى باريس سان جيرمان، الذي يحل ضيفاً على بايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، الخسارة الثالثة على التوالي على أرضه في الدوري.

ومرر نيمار، الذي شارك في التشكيلة الأساسية في الدوري لأول مرة في أكثر من شهرين، كرة إلى كيليان مبابي، لكن المهاجم الفرنسي سدد كرة منخفضة أبعدها الحارس مايك مانيان.

وتقدم ليل بعد 20 دقيقة عندما استلم ديفيد تمريرة جوناتان إيكون العرضية وسددها في سقف المرمى. وعانى باريس سان جيرمان لصناعة الفرص على الرغم من استحواذه على الكرة وشكل ليل خطورة على مرمى حامل اللقب بفضل هجماته المرتدة السريعة.

وأنقذ مانيان تسديدة مباشرة من نيمار عند مرور ساعة من اللعب وبعد ذلك بعشر دقائق كاد اللاعب البرازيلي، أن يدرك التعادل بضربة رأس، لكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل.

وسيغيب نيمار عن مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري ضد ستراسبورج بسبب الإيقاف.