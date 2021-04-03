أخبار اقتصاد اليوم.. التخطيط: مصر تتقدم 20 مرتبة فى الترتيب العالمى للمعرفة

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 3- 4 – 2021 عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 وكان من بينها الأتى :-

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 509 مشروعاً فى بنى سويف بتكلفة 7.3 مليار جنيه

الدكتورة هالة السعيد

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الثالث من تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات" خلال عامي (18/2019- 19/2020).

أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن تقرير متابعة المواطن بالمحافظات يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال عامي (18/2019- 19/2020)، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن العدد الثالث من التقرير يتضمن حصر المشروعات المنتهية بمحافظة بني سويف موضحة أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 509 مشروعاً في محافظة بني سويف، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 7.3 مليار جنيه في 8 قطاعات (التعليم، الصحة، الري، التنمية المحلية، الإسكان، النقل، البترول، الكهرباء).

التخطيط: مصر تتقدم 20 مرتبة من بين 132 دولة فى الترتيب العالمى للمعرفة

الدكتور علاء زهران رئيس لمعهد التخطيط القومي

قال الدكتور علاء زهران رئيس لمعهد التخطيط القومي، إن المؤتمرات الدولية السنوية لها دور فى تسليط الأضواء على قضايا التنمية المحورية فى مصر، حيث سبق لهذه المؤتمرات فى دوراتها السابقة طرح قضايا التعليم، والتصنيع المستدام، وتعزيز الزراعة المستدامة، والطاقة المستدامة، ليأتى اليوم إلى طرح قضية الاقتصادات الرقمية ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار زهران، خلال كلمته فى فعاليات المؤتمر الدولى السنوى لمعهد التخطيط القومي بعنوان "الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إلى تقدم مصر فى الترتيب العالمى للمعرفة من المرتبة رقم (95) فى عام 2017 إلى المرتبة (82) فى عام 2019، ثم إلى المرتبة (72) فى عام 2020 من بين 132 دولة.

هيئة المجتمعات: تخصيص 21 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة لإقامة مصانع ومدارس ومستشفيات

أرشيفية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، على اعتماد قائمة المركز المالى والحسابات الختامية للهيئة عن السنة المالية 2020/2019، كما استعرض تقرير إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمرانى والمجتمعات الجديدة، وتقرير الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء، بالجهاز المركزى للمحاسبات، حيث توجه الدكتور عاصم الجزار، بالشكر للزملاء بالجهاز المركزى للمحاسبات، على جهودهم المبذولة.

كما وافق مجلس الإدارة على تخصيص 21 قطعة أرض بـ16 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (مصانع – مدارس – جامعة – مستشفى – مستشفى جامعى – مخبز – تجارى إدارى سكنى ترفيهى – غيرها)، وذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

الرقابة المالية: الاتفاق على وضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش

الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

اجتمع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، مع ممثلى بعض شركات السمسرة فى الأوراق المالية وعدد من أمناء الحفظ العاملة فى سوق المال المصرى لبحث أوضاع التداول فى سوق الأوراق المالية وآليات التعامل بالأنشطة المتخصصة، والاستماع لمقترحاتهم لتعظيم كفاءة سوق المال وشفافية الأنشطة التى تمارس فيه بحضور رئيس وأعضاء شعبة الأورق المالية، ورئيس وأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال وبمشاركة إدارات الهيئة المختصة، وذلك فى ضوء اللقاءات الدورية التى تجريها الهيئة للتواصل مع قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية المتعددة.

وكشف د. عزام عن أن النقاش قد تطرق إلى الحاجة لوضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش في ضوء التطورات الأخيرة ووصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لحوالى 5 مليار جينه، حيث تم اقتراح وضع حد أقصى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من السوق الحرة التداول، ووضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على مستوى السوق ككل، على أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.





سعر الذهب اليوم في مصر السبت 3-4-2021 .. عيار 21 يسجل 757 جنيها للجرام

الذهب - أرشيفية

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 3 أبريل 2021 استقرار ملحوظ عند 757 جنيها للجرام من العيار الرئيسي بسوق الذهب، في حين أغلق سوق الذهب العالمي على سعر 1730 دولار.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل 865.75 جنيه

عيار 18 سجل 649 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 757 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6320 جنيها

أونصة الذهب 1730 دولار

أسعار العملات اليوم السبت 3 - 4 – 2021

عملات - أرشيفية

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 3-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وهى الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى والريال السعودى والدينار الكويتى، حيث ثبت سعر الدولار، واستقر ايضا سعر صرف اليورو عند سعر 18.32 جنيه للشراء، 18.51 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصريه خلال العطلة الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.32 جنيه للشراء، 18.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.50 جنيه للشراء، 21.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ثبت صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 48.91 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.