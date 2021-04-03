شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 3-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 3-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنك فى يومى الجمعة والسبت نظرا لإجازة الأسبوعية، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.91 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم السبت 3-4 -2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، ليستقر فى البنك الأهلى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" ثبت سعره عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.76 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.91 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.91 جنيه للشراء.

52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.72 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.01 جنيه للشراء.

52.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.93 جنيه للشراء.

52.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.57 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.