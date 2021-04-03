شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للحوكمة" يختتم البرنامج التدريبى "حكومة وقيادة موثوقة وفعالة" والان مع تفاصيل الخبر
وفى هذا الإطار، أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة على الدور الذى يقوم به المعهد حيث يقوم بالمساهمة فى تطوير وتنمية القدرات البشرية وتقديم خدماته التدريبية والاستشارية والبحثية بهدف نشر المعرفة الإدارية، مشيرة إلى حرص المعهد على التعاون مع أفضل الجامعات والمعاهد العالمية فى مجالات التدريب من أجل المساهمة فى تنمية القدرات وتعزيز كفاءة الأفراد والمؤسسات.
ولفتت شريف إلى أن البرنامج التدريبي تم تنفيذه في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة مع المعهد الوطنى للدراسات السياسية بدولة اليابان (GRIPS)، والتي تشمل أوجه التعاون وتبادل الخبرات، مع الاستعانة بخبرة المعهد اليابانى فى مجال التدريب ولاسيما مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، حيث يتميز معهد اليابان بوجود درجات علمية متخصصة فى مجال الحوكمة، كما توجهت شريف بالشكر إلى فريق العمل من الجانب اليابانى على تعاونهم وجهودهم في تنفيذ البرنامج التدريبي.