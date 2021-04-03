شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 3-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم السبت 3-4 -2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، ليستقر فى البنك الأهلى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" ثبت سعره عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، نظرا لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت بالبنوك.

وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت الموافق 3-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "مصر" استقر أيضا سعره عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.