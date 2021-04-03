شكرا لقرائتكم خبر عن مناورات بحرية مشتركة بين تونس واليونان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ ف ب

نفذت تونس واليونان، الخميس، مناورات بحرية مشتركة في المياه الدولية حول مكافحة الأنشطة غير المشروعة، بينها الهجرة غير القانونية والتهريب، وفق ما أفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري: إن «التمرين يهدف إلى تعزيز التعاون بين تونس واليونان في مجال مكافحة المخاطر في البحر، من بينها الهجرة غير الشرعية والتهريب».

وأوضح زكري أن المناورات ترمي إلى «تطوير المراقبة البحرية»، وعمليات «البحث والإنقاذ» في البحر، موضحاَ أنها جرت قبالة السواحل التونسية.

وبحسب البيان، شاركت في التمرين من الجانب التونسي، خافرة سريعة، إلى جانب فريق من طلائع البحرية، وشاركت اليونان بالباخرة العسكرية «اتش اس سالاميس اف 455».

وتشهد السواحل التوانسية باستمرار عمليات هجرة غير قانونية في اتجاه أوروبا. ودعت سلطاتها كثيراً إلى تعاون متوسطيّ؛ لمكافحة الظاهرة.