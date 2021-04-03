شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الطماطم والبطاطس تتراجع فى الأسواق والـ 3 كيلو بـ 10 جنيهات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جولة لليوم السابع في أسواق التجزئة بمحافظة الجيزة، هبوط فى أسعار الخضار بصورة ملحوظة للمستهلكين، وتسجل الطماطم سعر 10 جنيهات لكل 3 كيلو، والخيار 7.5 جنيه للكيو، وسعر الجزر 3 كيلو بعشر جنيهات، الفلفل الألوان بـ 16 جنيه والكوسة بـ 8 جنيهات.

كما سجل سعر الباذنجان 8 جنيهات للمستهلك، و البطاطس 3 كيلو بـ 10 جنيهات ، البصل الأحمر 6.5 جنيه ، والبسلة 3 كيلو بـ 10 جنيهات.