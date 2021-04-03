شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السمك بسوق العبور للجملة اليوم.. البورى يتراوح بين 32- 48 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب شهر رمضان المبارك سجلت أسعار الأسماك اليوم السبت 3-4-2021، استقرارا، حيث تتراوح أسعار البلطي المزارع "1" بين 20-23 جنيها، َسعر البلطي المزارع "2" 18-19 جنيها للكيلو، و أسعار البلطي الأسواني ليتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البورى" 1 " 40-48 جنيها للكيلو، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وسجل البربون " 2 " 30-38 جنيها للكيلو، سعر البربون " 1 " ل40-48 جنيها للكيلو، السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.