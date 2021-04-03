شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: مصر تتقدم 20 مرتبة من بين 132 دولة فى الترتيب العالمى للمعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء زهران رئيس لمعهد التخطيط القومي، إن المؤتمرات الدولية السنوية لها دور فى تسليط الأضواء على قضايا التنمية المحورية فى مصر، حيث سبق لهذه المؤتمرات فى دوراتها السابقة طرح قضايا التعليم، والتصنيع المستدام، وتعزيز الزراعة المستدامة، والطاقة المستدامة، ليأتى اليوم إلى طرح قضية الاقتصادات الرقمية ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار زهران، خلال كلمته فى فعاليات المؤتمر الدولى السنوى لمعهد التخطيط القومي بعنوان "الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إلى تقدم مصر فى الترتيب العالمى للمعرفة من المرتبة رقم (95) فى عام 2017 إلى المرتبة (82) فى عام 2019، ثم إلى المرتبة (72) فى عام 2020 من بين 132 دولة.

وأوضح لمعهد التخطيط القومى، أن مصر قد فطنت بالفعل إلى أهمية توطين التكنولوجيا، حيث تابع الجميع تدشين رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ يومين المدينة التكنولوجية لصناعة الدواء، وهى خطوة هامة سوف تتبعها خطوات أخرى فى سبيل التوطين التكنولوجى للصناعات الاستراتيجية وصولًا للاقتصاد الرقمى الذى يغطى كافة مناحى الحياة.

وأشار زهران، خلال فعاليات المؤتمر، إلى أن المؤتمر يناقش دور رقمنة الاقتصاد فى تعزيز التنمية، والعمل والتعليم فى الاقتصاد الرقمى، ودور الحكومة فى الاقتصاد الرقمى، وأولويات الاقتصاد الرقمى فى مصر، والأبعاد الاجتماعية والبيئية فى الاقتصاد الرقمي.