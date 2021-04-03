شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار خام برنت وغرب تكساس بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار النفط ارتفاعا بشكل طفيف وفقًا لختام التداولات أمس الجمعة، وذلك بعد تسجيلها ارتفاعا كبيرا فى تعاملات يوم الخميس، عقب إعلان تحالف أوبك بلس الإتفاق على التخفيف التدريجى لقيود إنتاج النفط .

ويسجل خام القياس العالمي برنت 64.86 دولار للبرميل، وفق أسعار أمس والتى تستمر معنا اليوم السبت نتيجة توقف التداول، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.45 دولار للبرميل .

وتوصلت مجموعة "أوبك+" الخميس الماضى إلى اتفاق على زيادة تدريجية فى إنتاج النفط اعتبارًا من مايو بحسب " رويترز"، وبيّن المصدر أن "أوبك+" وافقت على زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو.

وتخفض مجموعة "أوبك+" الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.