تعرف على سعر الريال السعودى اليوم 3-4-2021

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت الموافق 3-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "مصر" استقر أيضا سعره عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات في بالبنوك المصرية نظرا لاجازتهم الرسمية.

وفى سياق متصل استقر سعر اليورو اليوم السبت 3-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 18.32 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.36 جنيه للشراء، و18.48جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.