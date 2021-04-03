الاقتصاد

تعرف على سعر الريال السعودى اليوم 3-4-2021

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت الموافق 3-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "مصر" استقر أيضا سعره عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات في بالبنوك المصرية نظرا لاجازتهم الرسمية.

 

 

وفى سياق متصل استقر سعر اليورو اليوم السبت 3-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 18.32 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.36 جنيه  للشراء، و18.48جنيه للبيع.

 

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08  جنيه للشراء.

4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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