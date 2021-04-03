الاقتصاد

سعر الحديد اليوم السبت.. 13800 – 14000 جنيه للطن

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار جميع الخامات تشهد استقرارا اليوم السبت 3-4-2021، وذلك في ظل زيادة المعروض بالسوق. 

 

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن اسعار حديد التسليح الطن ليتراوح بين 13500 – 13650 جنيه، وأن السعر للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه للطن . 

 

وأضاف الزينى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، و الرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الاسمنت تتراوح بين 700-830 جنيها للطن، وترواح سعر طن الاسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها  . 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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