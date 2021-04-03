شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم السبت.. 13800 – 14000 جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار جميع الخامات تشهد استقرارا اليوم السبت 3-4-2021، وذلك في ظل زيادة المعروض بالسوق.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن اسعار حديد التسليح الطن ليتراوح بين 13500 – 13650 جنيه، وأن السعر للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه للطن .

وأضاف الزينى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، و الرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الاسمنت تتراوح بين 700-830 جنيها للطن، وترواح سعر طن الاسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها .