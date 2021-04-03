شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر السبت 3-4-2021 .. عيار 21 يسجل 757 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 3 أبريل 2021 استقرار ملحوظ عند 757 جنيها للجرام من العيار الرئيسي بسوق الذهب، في حين أغلق سوق الذهب العالمي على سعر 1730 دولار.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل 865.75 جنيه

عيار 18 سجل 649 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 757 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6320 جنيها

أونصة الذهب 1730 دولار

أسعار الذهب دائمة التغير في مصر والعالم، مع استمرار المضاربة على المعدن الأصفر في البورصات، ونحاول في حلقة جديدة من أسواق عمل قراءة مبسطة في مجريات الأمور في سوق الذهب عالميًا ومحليًا، بالاعتماد على المؤشرات والأحداث الاقتصادية الحالية وبعيدًا عن المصطلحات الاقتصادية المعقدة.

يوجد عدة سيناريوهات لحركة الذهب خلال شهر أبريل 2021 ، الأول هو حدوث ارتفاع عالميًا للأونصة قد يتخطي حاجز 1760 إلى 1790 دولار وارتفاع السعر في مصر إلى 770 أو 790 جنيها لعيار 21 ، وهذا السيناريو يعتمد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لإطلاق حزمة تحفيز جديدة بـ 2 ترليون دولار، وهذا سيصاحبه بالطبع ارتفاع في التضخم هناك، والذهب يرتفع مع ارتفاع التضخم.

السيناريو الثانى هو هبوط الذهب لمستويات 1680 دولار للأونصة وفي مصر يهبط إلى 740 جنيها للذهب عيار 21، وهذا التوقع يعتمد على أن عائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية سيعاود الصعود مجددًا، وهذا سيؤدى بنا إلى الهبوط في سعر المعدن النفيس بصورة كبيرة.