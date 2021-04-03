شكرا لقرائتكم خبر عن موكب المومياوات الملكية.. وزير السياحة والآثار يوجه رسالة للمصريين والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل انطلاق موكب المومياوات الملكية المقرر له مساء اليوم السبت، وجه وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني رسالة للمصريين والأجانب خلال لقاءه مع الخليج 365، قائلا: أقول للمصريين، يجب أن نفخر بأننا ننتمي إلى حضارة عريقة وعظيمة، فهي حضارة فريدة من نوعها، تتميز بكم آثار متنوع وكبير وفريد، فهو الآثر الأشهر فى العالم، ويجب أن نعلم أن هذه حضارة عظيمة بالإيمان والعمل، فيجب أن نعمل جميعا، فما نعمله اليوم، سيصبح أثر وحضارة فى الغد.

واستكمل: أقول للعرب والأجانب أهلا بكم في مصر، نحن لدينا إجراءات احترازية مميزة وعلى مستوى عالي لاستقبال السائحين في مصر بأمان، فقد استقبلنا في مصر أكثر من 2 مليون سائح خلال الستة أشهر الماضية، ولا توجد إصابات تذكر بفيروس كورونا، فنحن نفتح ذراعينا لكم، فقوموا بزيارة مصر واستمتعوا بآثارها وشواطئها وبجوها الصحي الجميل.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستقبل المتحف خلال الأيام القليلة القادمة، المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، في موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.