شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": مساهمة الذكاء الاصطناعى فى الناتج المحلى ستبلغ 7.5% بحلول 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون الذكاء الاصطناعى، أن مساهمة الذكاء الاصطناعى فى الناتج المحلى الإجمالى ستبلغ 7.5% بحلول عام 2030.

واضافت خلال مشاركتها بمؤتمر الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة الذى يعقده معهد التخطيط القومى أن الحكومة بدأت فى تطبيق عمليات الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة من القطاعات المتمثلة فى الزراعة والمدن الذكية والثقافة والسياحة كما تعمل على تحسين أداء المنظومة الحكومية .

وأشارت إلى أن الاستثمارات السنوية للذكاء الاصطناعى تتراوح بين 100 مليار دولار إلى تريليون دولار فى عدة قطاعات مختلفة تضم الصحة والتصنيع والخدمات المالية .

وذكرت رضوان أن معدل نمو قطاع الاتصالات سنويا يصل إلى 16% ويساهم بنسبة 4.4% من الناتج المحلى الإجمالى عبر 280 الف شخص يعملون بالقطاع .

وذكرت رضوان أن الوزارة رصدت 400 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى لتدريب الشباب على الإبتكارات الحديثه لسوق العمل .