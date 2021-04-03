شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو اليوم السبت فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 3-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية للبنوك يومى الجمعة والسبت، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 18.32 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك "المركزى المصرى" 18.36 جنيه للشراء، و18.48جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقرت أسعار العملات اليوم السبت 3-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وهى الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى والريال السعودى والدينار الكويتى، حيث ثبت سعر الدولار، واستقر ايضا سعر صرف اليورو عند سعر 18.32 جنيه للشراء، 18.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.40 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.32 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع .

18.52 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.34 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.34 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك مصر18.32 جنيه للشراء.

18.54 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.34 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.35 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.30 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.