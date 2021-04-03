شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 3-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم السبت 3-4-2021، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك بسبب العطلة الرسمية، ليستقر فى البنك الأهلى عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.