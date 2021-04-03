شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم السبت 3 - 4 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم السبت 3-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وهى الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى والريال السعودى والدينار الكويتى، حيث ثبت سعر الدولار، واستقر ايضا سعر صرف اليورو عند سعر 18.32 جنيه للشراء، 18.51 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصريه خلال العطلة الرسمية للبنوك.

وفى سياق متصل استقر سعر الدولار اليوم السبت 3-4-2021، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، ليستقر فى البنك الأهلى عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليومثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.32 جنيه للشراء، 18.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومسعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.50 جنيه للشراء، 21.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومثبت صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 48.91 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.