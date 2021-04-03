الاقتصاد

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة.. الطماطم 1-2 جنيه للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان المبارك، ويشهد سوق الخضروات استقرارا لمعظم الأصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة اليوم السبت 3-4-2021، بسوق العبور للجملة. 

 

وقال مصطفى رزق تاجر بسوق العبور للجملة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيه للكيلو، و أسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو، و البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيها للكيلو، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو. 

 

وأضاف رزق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيها للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 10-15 جنيها للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو،الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامى الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو. 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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