شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم.. وانخفاض سعر كرتونة البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن استقرارا ملحوظا فى تعاملات اليوم السبت 3-4-2021، فيما انخفضت أسعار البيض، وذلك وفقا لمتوسط الأسعار المعلنة في الهايبر ماركت وتجار الجملة والتجزئة، يأتى ذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك .

سجلت أسعار الدواجن فى المزرعة 23 جنيها في حين سجل سعر الكيلو للمستهلك 25-29 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى 29 جنيها للكيلو و تترواح للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وانخفضت أسعار البيض، حيث سجلت كرتونة البيض 30 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 33-36 جنيها للكرتونة فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها فى المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيها .