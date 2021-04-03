شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المواد العازلة: ضخ استثمارات محلية بقيمة 500 مليون جنيه فى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور كمال الدسوقى رئيس شعبة المواد العازلة فى اتحاد الصناعات، ضخ استثمارات محلية بالقطاع وصلت إلى 500 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع إعلان استراتيجية تنمية القطاع والتي تشمل خطة لزيادة الصادرات بنسبة 300 % خلال 5 سنوات وبحلول 2023.

وأضاف الدسوقى في تصريحات لليوم السابع"، أن هناك تطور كبير في صناعة المواد العازلة في مصر ، وتشهد ارتفاع نسبة المكون المحلى فيها بصورة كبيرة، حيث شهد معرض اشري الدولي للتبريد والتكييف مشاركة كبيرة للشركات المصرية وصلت نسب المكون المحلي لديها قرابة 90%، وهذا دليل على التطور الكبير لقطاع المواد العازلة.

وقال الدسوقى، إن خطة تطوير قطاع المواد العازلة تشتمل على ملامح قطاع صناعة المواد العازلة فى مصر وحجم الإنتاج الفعلى وكذلك الإنتاج المتوقع بحلول عام 2030، كما تشمل على بيانات ومعلومات عن الإنتاج الذى يحتاجه السوق المصرى خلال الـ 11 عاما المقبلة.

وأوضح ورئيس شعبة المواد الغازلة، أن الاستراتيجية حددت بدقة حجم إنتاج مصر من المواد العازلة ونسبتها من الإنتاج العالمى، وكذلك حصتنا من الصادرات العالمية إضافة كيفية تنميتها ومضاعفتها تطبيقا للاستراتيجية.