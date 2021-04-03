شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 3-4-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 3 أبريل 2021 في مصر، وفق أحدث الأرقام المسجلة في سوق الصاغة، وذلك مع استقرار سعر أونصة الذهب عالميًا عند 1730 دولار، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 757 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل 865.75 جنيه

عيار 18 سجل 649 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 757 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6320 جنيها

أونصة الذهب 1730 دولار

الأسعار المسجلة حاليًا في سوق الذهب قابلة للتغير خلال جلسات التداول، وذلك مع استمرار المضاربة على الذهب في البورصات العالمية، حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب بصورة مستمرة وفق عوامل العرض والطلب، والاقبال على شراء أو بيع الذهب في البورصات.

سعر الذهب اليوم في مصر، مرتبط بحركة سعر أونصة الذهب عالميًا، لذلك قد نشهد مزيد من التحركات في سعر المعدن النفيس بصورة دائمة.

وتعزز بريق المعدن بفضل تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا "ظهر المشترون بعد هبوط الأسعار وتراجع عوائد السندات الأميركية تراجعا طفيفا، وهو ما دعم المعادن النفيسة، "بحسب وكالة رويترز.