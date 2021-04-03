شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستطيع صناعة الأثاث تغطية احتياجات السوق المحلي بنسبة 100%؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وأضاف مختار فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الصناعة الوطنية تغطي تقريبا 70 إلى 80 % من احتياجات السوق المصري، فصناعة الأثاث عريقة ويمكنها تغطية كامل احتياج السوق، لكن بعض المستهلكين يرغبون في اقتناء المستورد، وهذه الفئة حالياً بدأت تتجه للاعتماد على الإنتاج الوطنى.
وأوضح عضو غرفة صناعة الأثاث، أن الصناعة الوطنية من الأثاث تتجه للتكنولوجيا الحديثة، تضاهى المنتجات الأجنبية، لافتا إلى أن مدينة الأثاث فى دمياط متطورة جداً وإنتاجها سيكون نقلة كبيرة في قطاع الأثاث بمصر.
وأشار أحمد مختار إلي أن قطاع صناعة الأثاث في مصر ضخم وبه إمكانيات هائلة تمكنه من تلبية احتياجات المشروعات الحكومية الضخمة، موضحا أن قانون تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية ممتاز جدا ويعطي فرصة أكبر للصناعة الوطنية.