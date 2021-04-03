شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستطيع صناعة الأثاث تغطية احتياجات السوق المحلي بنسبة 100%؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المهندس أحمد مختار أحد منتجي الأثاث في مصر وعضو غرفة صناعة الأثاث، إن الصناعة المحلية لقطاع الأثاث قادرة لتكون بديلا للاستيراد، فالإنتاج المحلي قادر على المنافسة بقوة المنتجات المستوردة، مشيراً إلى أن التخبط في أسعار الخشب قد يدفع التكاليف للارتفاع والاقتراب من سعر المستورد لذلك يجب بحث آليات خفض تكاليف التصنيع.

وأضاف مختار فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الصناعة الوطنية تغطي تقريبا 70 إلى 80 % من احتياجات السوق المصري، فصناعة الأثاث عريقة ويمكنها تغطية كامل احتياج السوق، لكن بعض المستهلكين يرغبون في اقتناء المستورد، وهذه الفئة حالياً بدأت تتجه للاعتماد على الإنتاج الوطنى.

وأوضح عضو غرفة صناعة الأثاث، أن الصناعة الوطنية من الأثاث تتجه للتكنولوجيا الحديثة، تضاهى المنتجات الأجنبية، لافتا إلى أن مدينة الأثاث فى دمياط متطورة جداً وإنتاجها سيكون نقلة كبيرة في قطاع الأثاث بمصر.

وأشار أحمد مختار إلي أن قطاع صناعة الأثاث في مصر ضخم وبه إمكانيات هائلة تمكنه من تلبية احتياجات المشروعات الحكومية الضخمة، موضحا أن قانون تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية ممتاز جدا ويعطي فرصة أكبر للصناعة الوطنية.