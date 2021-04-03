شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: خام الورق يكفى المصانع شهرين وتضرر التوريد العالمى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد سلام عضو غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن المصانع المحلية لديها مخزون من الورق يكفى شهرين من المواد الخام، وذلك مع أزمة التوريد العالمية وتحرك أسعار جميع أصناف الأوراق.

وأضاف، أن هناك استمرار تحرك ورق الدشت ليسجل الطن 4500 جنيها مقابل 800 جنيها، وذلك مع استمرار ارتفاعه عالميًا مما رفع السعر للطن المحلي، مشيرا إلى أن المصانع المحلية تركز على تلبية الاحتياج حاليًا من السوق الداخلى مع زيادة كبيرة فى سعر المستورد.

وكشف سلام فى تصريحات خاصة، أن تسلم صفقات الاستيراد الخاصة بالورق قد تتأخر حتى أغسطس وسبتمبر المقبل، مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على أصناف الورق وتراجع كبير فى إنتاجية المصانع بسبب جائحة فيروس كورونا، وكذلك ارتفاع الإصابات فى أوروبا تسبب في تقليل الطاقات الإنتاجية للمصانع هناك.

وأوضح عماد سلام أن سعر طن الورق "الفلوت" الذى يدخل فى صناعة الكرتون ارتفع من 6 إلى 10 آلاف جنيه، كما ارتفع الورق الدوبلكس إلى 1400 دولار مقابل 850 دولار وهو الذى يدخل فى صناعة علب الوجبات.