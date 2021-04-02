شكرا لقرائتكم خبر عن «نيسان» تكشف عن «باترول نيسمو» 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت «نيسان» عن سيارة «نيسان باترول نيسمو»2021 للمرة الأولى عالمياً، في فعالية افتراضية، لتكون بهذا أحدث إصدارات علامتها الرياضية عالية الأداء في المنطقة.

وتجمـــع النسخـــة الجديدة من سيارة باترول الجريئة والرياضية بين التصميم الخارجي اللافت واللمسات الداخلية الفخمة، مع الأداء المتفوق للسيارات الرياضية، وقد عُرضت عالمياً فـي موقع «إكسبو 2020 دبي». كما تُسهم السيارة في تطبيق استراتيجية «Nissan NEXT» في المنطقة بعد إطلاق «نيسان إكس-تيرا» الجديدة كلياً إقليمياً.

وقال تييري صباغ، المدير التنفيذي لـ«نيسان» الشرق الأوسط: «منذ أن أطلقنا علامة» نيسمـو «التجارية في المنطقة، حرصنا على الإصغاء لعملائنا بهدف تلبية متطلباتهم المتغيرة، وعملنا بالتعاون مع فرقنا العالمية لتقديم «نيسمو» التي لا تقف عند تلبية احتياجات العملاء فحسب؛ بل ترتقي أيضاً بتجربة «باترول» المميزة نحو أفق جديد.