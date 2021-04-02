شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «هوندا أكورد» الجديدة في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت المشروعات التجارية، الموزّع الحصريّ لسيارات «هوندا» في الإمارات، وإحدى شركات مجموعة الفطيم للسيارات، عن إطلاق سيارة «هوندا أكورد» طراز 2021 الجديدة، والتي أعيد تحديثها وتصميمها في أسواق الإمارات. ومع التصميم بحلته الجديدة وميزات تم تحديثها في جميع الفئات، تتألق سيارة «أكورد» ضمن فئة السيدان متوسطّة الحجم بمحرّكي تيربو سعة 1.5 لتر و2.0 لتر، ما يعزّز الطابع الأنيق والرياضي. وتتوفر الآن سيارة هوندا الجديدة في جميع صالات عرض هوندا بالإمارات، في طرازات مختلفة تناسب متطلّبات العملاء من بينها طراز Sport الرياضي.