«سي إن إن»: دبي وجهة استثنائية عالمية للعمل والسياحة

دبي: أحمد البشير

قالت شبكة «سي إن إن» في تقرير حديث إنه في الوقت الذي لا تزال فيه مراكز الأعمال والسفر العالمية مغلقة إلى حد كبير أمام الجماهير، جعلت دبي عملية الدخول إلى أراضيها أسهل من أي وقت آخر للزوار الدوليين.

وسهّلت المدينة الجذابة، وكذلك دولة الإمارات بشكل عام، قواعد منح الإقامات والتأشيرات السياحية خلال الفترة الماضية وذلك لمواجهة جائحة «كوفيد- 19»، ففي الشهر الماضي، أعلنت الدولة عن برنامج تأشيرة العمل عن بعد (على غرار البرنامج الذي أطلقته دبي في أكتوبر الماضي)، في محاولة لجذب مجموعة عالمية متزايدة من الموظفين المتنقلين؛ حيث أصبح العمل من المنزل أكثر ديمومة.

وتوفّر تأشيرة العمل عن بعد فرصة للعمال للاستفادة من الضرائب المنخفضة في الدولة، إضافة إلى أشعة الشمس على مدار العام ونمط الحياة الفاخر من فئة 5 نجوم.

تأشيرات متعددة الدخول

وإلى جانب ذلك، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن اعتماد التأشيرات السياحية متعددة الدخول لجميع الجنسيات؛ حيث تسمح التأشيرة التي تبلغ مدتها 5 سنوات للسائحين بالدخول عدة مرات والبقاء للدولة لمدة 90 يومياً في كل زيارة، والتي يمكن تمديدها لمدة 90 يومياً أخرى.

التأشيرة الذهبية

وتعتبر هذه المبادرات التي قدمتها دبي مؤخراً محاولة لترسيخ نفسها وجهة طويلة الأمد للوافدين. وفي عام 2019، أدخلت الإمارات برنامج «التأشيرة الذهبية»، والذي يمكّن المستثمرين ورجال الأعمال البارزين من التقدم للحصول على تأشيرات مدتها 5 إلى 10 سنوات، وأضيف إلى هذا البرنامج الموظفين من قطاعات أخرى مثل الأطباء والمهندسين في نوفمبر 2020.

1700 طلب

وأوضح عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري لشبكة «سي إن إن» في أواخر مارس أنه تم استلام نحو 1700 طلب للحصول على تأشير العمل عن بعد منذ أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن معظم هذه الطلبات تم قبولها وإصدار تأشيرات لها.

وفي يناير الماضي، قال كاظم إن 16 ألف أجنبي، أغلبهم من العمال، اختاروا البقاء في الإمارات بعد أن أعلنت دبي عن تمديد مجاني لمدة شهر لجميع التأشيرات السياحية في ديسمبر بسبب بدء عمليات الإغلاق العالمي. ويتوقع كاظم أن يتحول العديد من هؤلاء إلى موظفين افتراضيين يعملون بدوام كامل.

وأضاف: «إن استجابة دبي لهذه الجائحة، لم تؤد إلا إلى تعزيز صورة المدينة كقاعدة دائمة أو شبه دائمة للعيش».

وحالياً، تقود الإمارات واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم؛ إذ تقول الحكومة إن أكثر من نصف سكانها المؤهلين تم تطعيمهم بالفعل.

وتحدثت «سي إن إن» مع العديد من الموظفين عن بعد والذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات العمل؛ حيث استشهدوا بنمط الحياة في دبي وطقسها وقدرتهم النسبية على تحمل كلفة العيش بالمقارنة مع مراكز المغتربين الأخرى مثل سنغافورة وهونج كونج.

وقال بيتر والش، المؤسس المشارك في شركة تعليمية في كندا: إنه تقدم بطلب الحصول على التأشيرة لأنه عاش في السعودية في سن المراهقة، مشيراً إلى أن دبي لا تزال واحدة من أكثر المدن المفضلة لديه.

وبالنسبة لرائدة الأعمال ديا اخملاني، مؤسسة علامة الأزياء «Izzak Azanei»، فإن دبي تقدم الأفضل في كل شيء، وتعتبر موقعاً ممتازاً جغرافياً بالنسبة لها للوصول إلى البلدان التي تحتاج إلى العمل فيها.