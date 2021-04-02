الاقتصاد

إفصاحات من 7 شركات بينها «إعمار مولز»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

2 أبريل 2021

23:38 مساء

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  • تناقش الجمعية العمومية لـ«إعمار مولز» في 27 أبريل عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين.
  • تجتمع الجمعية العمومية لـ«الاتحاد للتأمين» في 22 أبريل للنظر في عدم توزيع أرباح عن 2020.
  • تناقش «منازل القابضة» في 22 أبريل استمرار العمل لإصدار صكوك وسندات تمويلية، والموافقة على مقترح عدم توزيع أرباح للمساهمين عن 2020.
  • تنظر الجمعية العمومية لـ«فودكو القابضة» في 26 أبريل الجاري للنظر في عدم توزيع أرباح عن 2020.
  • تنعقد الجمعية العمومية لـ«واحة الزاوية» في 21 أبريل لبحث تأجيل توزيع أرباح على المساهمين عن 2019، وترحيل توزيع الأرباح غير الموزعة عن 2018.
  • تعقد «المستثمر الوطني» اجتماع الجمعية العمومية في 22 أبريل للنظر في مقترح عدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام 2020.
  • أعلنت «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» «بلدكو» تكبدها خسائر متراكمة بنحو 242.2 مليون درهم في نهاية 2020.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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