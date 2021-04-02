شكرا لقرائتكم خبر عن شراء مؤسساتي يصعد بالأسهم في أسبوع المحفزات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استعادت الأسهم المحلية مكاسبها على صعيد أسبوعي، مدعومة بعودة الشراء المؤسساتي بالدرجة الأولى، والتي استهدفت «القيادية» في البنوك والعقار والاتصالات، فيما حققت أسهم «العالمية القابضة» و«جلفار» أداءً لافتاً، تفاؤلاً بإنتاج اللقاح في الإمارات، على وقع صعود جماعي لقطاع الطاقة، في أسبوع بدء التداول على خام «مربان».

وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في 5 جلسات بنسبة 3.75%، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي 2.5% بدعم رئيسي من أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«اتصالات» و«إعمار العقارية» و«أبوظبي الأول» و«الدار».

اجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 9.14 مليار درهم، منها 8.4 مليار درهم في سوق أبوظبي و742.4 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 2.26 مليار سهم، توزعت بواقع 1.67 مليار سهم في أبوظبي، و592.8 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 24.13 ألف صفقة.

سوق دبي

وتفصيلاً، سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2.5% عند مستوى 2557.67 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والنقل والاتصالات والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 2.23% مدعوماً بارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 5% رغم تراجع «دبي الإسلامي» 0.4%.

وزاد قطاع العقار 3.54%، بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 3.5%، و«إعمار مولز» 4.3%، و«ديار» 3%، و«داماك» 7.3% أمام استقرار كل من «الاتحاد العقارية» و«إعمار للتطوير».

وارتفع قطاع الاستثمار 0.34% على وقع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.6%، و«شعاع كابيتال» 2.8%، رغم تراجع «دبي المالي» 0.95%.

وصعد قطاع النقل 2.71%، مستفيداً من صعود «أرامكس» 3.7%، و«العربية للطيران» 1.6%، و«الخليج للملاحة» 0.6%.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع أسبوعي قدره 3.75% إلى مستوى 5.941.52 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك هامشياً 0.05% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.14%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.44%، رغم تراجع «أبوظبي التجاري» 1.45%.

وزاد قطاع العقار 1.05% معززاً بارتفاع «الدار» 1.09% و«رأس الخيمة العقارية» 0.19%.

وارتفع قطاع الاتصالات 6.06% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع الاستثمار 21.42% نتيجة ارتفاع «العالمية القابضة» 24.62%، رغم تراجع «الواحة كابيتال» 3.33%، و«إشراق» 5.71%.

كما ارتفع قطاع الطاقة 4.24%، مستمداً من الدعم من ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 4.42%، و«دانة غاز» 5.62%، و«طاقة» 0.72%.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تزعم القائمة «الدار العقارية» قرب 4 مليارات درهم، مغلقاً عند 3.71 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة بقيمة 1.3 مليار درهم، وأقفل عند مستوى 64.8 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بتداولات قدرها 1.27 مليار درهم، وأغلق عند مستوى 14.6 درهم.

واجتذب «إعمار العقارية» التداولات الأكثر في سوق دبي خلال 5 جلسات بقيمة 195.75 مليون درهم، مغلقاً عند مستوى 3.57 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» باستحواذه على نحو 92 مليون درهم من السيولة، ليغلق عن مستوى سعري بلغ 4.55 درهم، بينما حصد «الإمارات دبي الوطني» 90 مليون درهم، وأقفل عند 11.45 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وبشأن الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي خلال أسبوع، تصدر القائمة «جلفار» بارتفاعه 36.07% مغلقاً عند 1.66 درهم، تلاه «العالمية القابضة» وقفز 24.62% إلى مستوى 64.8 درهم، ثم «الوطنية للتكافل»، وزاد بنسبة 12.09% ليغلق عند 1.02 درهم.

وفي المقابل، سجل «بالمز الرياضية» التراجع الأكثر بنسبة 11.51% مغلقاً عند 14.14 درهم، تلاه «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنزوله 6.73% إلى مستوى 4.85 درهم، ثم «إشراق» بتراجعه 5.71% وإغلاقه عند 0.33 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي «أملاك للتمويل» بنسبة 24.5% مغلقاً عند 0.27 درهم، تلاه «دار التكافل» بصعوده 16.5% وإغلاقه عند 1.06 درهم، ثم «دبي للمرطبات» الذي أغلق مرتفعاً 11% إلى مستوى 15 درهماً.

وعلى العكس، تراجع «الإمارات للمرطبات» 37.3% وأغلق عند 10.15 درهم، تلاه «بي إتش مباشر» بنزوله 18.9% إلى مستوى 0.3 درهم، ثم «الصناعات الوطنية» وهبط 9.6% مغلقاً عند 1.79 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 75.9 مليون درهم محصلة شراء، منها 14.74 مليون درهم محصلة شراء العرب، و6.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و54.3 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 75.9 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 51.91 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 51.91 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4.16 مليون درهم محصلة بيع العرب، و26.35 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و21.39 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

وفيما يتعلق بالمحافظ الاستثمارية خلال أسبوع، فقد اتجهت نحو الشراء في السوقين، وبصافي استثمار بلغ 120 مليون درهم محصلة شراء، منها 25.98 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و94.12 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 120 مليون درهم محصلة بيع، منها 25.98 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و94.12 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.