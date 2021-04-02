شكرا لقرائتكم خبر عن «تكافل الإمارات» تتحول إلى الربحية العام الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت تكافل الإمارات نتائج مالية قياسية في عام 2020، محققة دخلاً شاملاً للسنة بواقع 7 ملايين درهم مقارنة مع خسائر العام السابق التي قدرت ب37 مليون درهم، على الرغم من تداعيات أزمة «كوفيد-19» التي تركت ظلالها على مختلف القطاعات.

وتأتي هذه النتائج بعد عملية إعادة هيكلة شاملة، حرصت الشركة خلالها على الحفاظ على رواتب الموظفين وتعويضاتهم، في خطوة تعكس تركيزها على مواردها البشرية وثقتها العميقة بقدرتها على تجاوز تداعيات الجائحة. كما كشفت النتائج المالية عن نجاح استراتيجية الشركة في توظيف الابتكار والتركيز على الحلول الرقمية، التي أسهمت في تعزيز المكانة الرائدة التي تتمتع بها تكافل الإمارات في قطاع التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2020 ما قيمته 614 مليون درهم، مقارنة إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2019 التي بلغت قيمتها 606 ملايين درهم، وبلغ صافي دخل التكافل في عام 2020 ما قيمته 80.8 مليون درهم مقارنة بصافي دخل التكافل لعام 2019 الذي بلغ 77.5 مليون درهم.

وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية للشركة التي بلغت في عام 2020 ما قيمته 60.5 مليون درهم بمعدل 30.6٪ عن العام السابق، بعد أن بلغت في عام 2019 نحو 87.2 مليون درهم.

وحققت الشركة دخلاً شاملاً في عام 2020 ما قيمته 7 ملايين درهم وبزيادة قياسية قدرها 44.5 مليون درهم مقارنة بالخسائر التي واجهتها في عام 2019 والتي قدرت قيمتها ب37.5 مليون درهم.

وقال وائل الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات: تؤكد النتائج المالية التي نكشف عنها اليوم نجاح الاستراتيجية المالية الجديدة للشركة، والتي كانت ثمار لعملية إعادة الهيكلة المتكاملة والتي شملت مختلف الجوانب للشركة، إضافة إلى العمل على تحسين الأداء على مختلف الصعد، وهو ما يظهر جلياً في تحقيق صافي أرقام تعد قياسية بالنسبة لتحديات عام 2020.

وأضاف الشريف: نحن ملتزمون بتحقيق نتائج أكبر في العام الجاري، من خلال الاستمرار في التركيز على الابتكار والمرونة التشغيلية، التي أتاحت لنا الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع وتحقيق مستويات استثنائية من الولاء. لقد أصبحت شركة تكافل الإمارات مثالاً يحتذى في تطبيق أحدث التقنيات والابتكارات، التي تسهم في تسهيل وصول عملائنا إلى خدماتنا وتعزيز هويتنا كشركة رائدة في قطاع التأمين في الإمارات.