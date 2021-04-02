«عقارات دبي» الربع الأول 2021 الأفضل منذ عام 2018

دبي: ملحم الزبيدي

أكد رؤساء تنفيذيون في شركات تطوير ووساطة عقارية عاملة في السوق المحلي بدبي، أن القطاع سجل خلال الربع الأول من 2021 أداء أفضل مقارنة بالفترة نفسها في 2019 و2020، بناء على البيانات الداخلية التي تم تسجيلها منذ بداية العام على صعيد معاملات البيع والاستفسارات من المشترين والمستخدمين النهائيين.

وأشارت مصادر العمل العقاري ل«الخليج»، إلى أن الوحدات الفاخرة ومنازل الفلل والتاونهاوس تصدرت اهتمام العملاء بمختلف شرائحهم من حيث الطلب والإقبال على التملك بهدف السكن أو الاستثمار، تلتها منتجات الدخل المتوسط، أما سوق التأجير فيشهد معادلة خاصة على منحنى التصحيح.

بيّنت المصادر أن سوق التملك الحر في «عقارات دبي» ركبت منحنى التحسن والنمو التدريجي، حيث شهدت بعض المناطق والمجمعات الحضرية المتكاملة تحسنا نسبياً على مؤشر الأسعار، ففي حين ارتفعت الفلل ومنازل التاونهاوس بهامش تراوح بين 5 و15%، حققت الوحدات السكنية الفاخرة صعوداً لامس 10%. وقالت: «لا نستطيع أن نغرد كثيراً خارج السرب ونتجاهل الأزمة الصحية العالمية الراهنة المتمثلة بجائحة «كوفيد-19» وتداعياتها السلبية على المنظومات الاقتصادية في شتى الأسواق، إلا أن السوق العقاري في دبي خالف خلال الأشهر الماضية هذه المعادلة وحققت أغلبية مجمعاتنا التطويرية الجاهزة أو التي قاربت فيها الأعمال الإنشائية على الانتهاء إلى جانب بعض التي لا تزال على الخريطة مبيعات قياسية اقتربت من نفاد جميع الوحدات».

المنحنى V

سجلت التصرفات الإجمالية ل«عقارات دبي» نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 44% من حيث القيمة، لترتفع من 47.7 مليار درهم في 2020 إلى 68.6 مليار درهم، ونحو 26% على صعيد عدد الصفقات ب18526 صفقة مقارنة ب14682 صفقة في الفترة نفسها.

ومقارنة بالربع الأول من 2019، حققت قيمة وعدد التصرفات الإجمالية ارتفاعاً بنسبة 21% و46% على التوالي (56.8 مليار من خلال 12694 صفقة)، حسب بيانات «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي. ما يعكس أن السوق المحلي بدأ يتحرك نحو التحسن والانتعاش حسب قاعدة المنحنى V.

المبايعات

وحققت صفقات المبايعات نمواً بنسبة 16% منذ بداية عام 2021 لتصل إلى 24.8 مليار درهم (11639 صفقة)، مقابل 21.31 مليار درهم من خلال 10111 صفقة في الفترة نفسها من 2020، وبارتفاع 23% مقارنة بالربع الأول 2019 الذي سجل 20.1 مليار درهم من خلال 8863 صفقة.

الرهون

أما الرهون، فنمت من 22.15 مليار درهم (3576 صفقة)، في الربع الأول من 2019 إلى 39 مليار درهم، (6059 صفقة)، وبنسبة 76% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث تم رهن 4495 وحدة سكنية، و2476 مبنى، و1076 أرضاً. وفي الفترة نفسها من 2019 سجلت الرهون 32.2 مليار درهم من خلال 2892 معاملة، بأقل بنحو 21% و110% من حيث القيمة والعدد على التوالي.

الجاهزة وعلى الخريطة

استحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من عمليات البيع في السوق المحلي بدبي خلال الربع الأول بنسبة 80% نتجت عن 8283 صفقة بقيمة 19.872 مليار درهم، مقارنة ب20% للتي لا تزال على الخريطة ب4.94 مليار درهم من خلال 3361 صفقة. وفي الربع الأول من 2019 شكلت مبايعات العقارات الجاهزة حصة 75% من الإجمالي مقارنة ب25% للتي لا تزال على الخريطة، وهو الذي يفسر ارتفاع اهتمام المشترين والمستثمرين بالعقارات الجاهزة للانتقال إليها فوراً أو تحقيق عوائد مباشرة سريعة.

وشملت عمليات بيع العقارات الجاهزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري أكثر من 5373 وحدة سكنية، و1766 مبنى وما يزيد على 1144 قطعة أرض. أما العقارات على الخريطة فضمت بيع 2780 وحدة سكنية و590 مبنى.

2020

وكانت صفقات البيع خلال النصف الثاني من العام الجاري، الذي شهد إعادة فتح الأسواق ودفع عجلة الاقتصاد بعد برنامج التعقيم الوطني والإغلاق جراء انتشار فيروس كورونا، سجلت 31 مليار درهم (12739 صفقة)، بنمو 48% مقارنة بالنصف الأول التي وصلت إلى 21 مليار درهم (7773 صفقة).

وبلغت القيمة الإجمالية لتصرفات «عقارات دبي» خلال 2020 نحو 174 مليار درهم، منها 72 مليار درهم لعمليات البيع نتجت عن 35100 صفقة، و87 مليار درهم للرهن من خلال 12875 صفقة، و15 مليار درهم للهبات نتجت عن 3031 عملية.