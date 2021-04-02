شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تخفف قيود «أوبك بلس» إجراء «محافظ جداً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمرار رفع الإنتاج تدريجياً في يونيو ويوليو

السعودية تستعرض خطة للخروج من الخفض الطوعي

اتفقت «أوبك+» على تخفيف تدريجي لتخفيضاتها لإنتاج النفط من مايو/ أيار، بعد أن طلبت الإدارة الأمريكية الجديدة الإبقاء على أسعار الطاقة في متناول المستهلكين. وأجمع أعضاء المجموعة، التي تنفذ تخفيضات كبيرة منذ انهيار أسعار النفط في 2020 نتيجة لأزمة فيروس «كورونا»، على تخفيف قيود الإنتاج 350 ألف برميل يومياً في الشهر القادم، ومثلها في يونيو/ حزيران، ثم 400 ألف برميل يومياً في يوليو/ تموز.

وأكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أن المجموعة سترفع الإنتاج 1.1 مليون برميل يومياً بحلول يوليو/ تموز.

وبموجب الاتفاق، ستصبح التخفيضات النفطية التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهما، في إطار مجموعة «أوبك+»، أعلى قليلاً فحسب من 6.5 مليون برميل يومياً من مايو/ أيار، مقارنة مع أقل قليلاً من سبعة ملايين برميل يومياً في أبريل/ نيسان.

وصف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الاتفاق بأنه «إجراء محافظ جداً»، رغم قول مندوبين قبل أيام من الاجتماع إنه من المرجح أن تبقي المجموعة على التخفيضات القائمة في ظل تأثر الطلب على الوقود بموجة جديدة من إغلاقات فيروس «كورونا». وتابع الوزير «أنه مازال من الممكن تعديل مستويات الإنتاج خلال الاجتماع القادم في 28 أبريل/ نيسان، وأن قرار اليوم لم يكن بتأثير أي محادثات مع المسؤولين الأمريكيين أو أي دول مستهلكة أخرى».

وقال الوزير السعودي: إن المملكة ستخرج تدريجياً من خفضها الإضافي الطوعي البالغ نحو مليون برميل يومياً، بإضافة 250 ألف برميل يومياً في مايو/ أيار و350 ألف برميل يومياً في يونيو/ حزيران و400 ألف في يوليو/ تموز.

تغير في التوجه

يبلغ سعر خام برنت حوالي 64 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بما يزيد على 20% عن مستواه في بداية السنة، وغير بعيد عن ذروته للعام الحالي عند 71 دولاراً.

وكانت وزيرة الطاقة الأمريكية الجديدة جنيفر جرانهولم قالت على«تويتر»، بعد مكالمتها مع نظيرها السعودي،«جددنا تأكيد أهمية التعاون الدولي لتأمين مصادر طاقة للمستهلكين ذات موثوقية وبأسعار في المتناول».

وتزامنت أنباء الاتصال، مع مؤشرات على تغير التوجه في المناقشات غير الرسمية بين أعضاء«أوبك+». وقبل أيام قليلة من المحادثات، قال مندوبون إن المجموعة ستبقي على الأرجح على أغلب التخفيضات الحالية كما هي، نظراً للضبابية التي تكتنف توقعات الطلب وسط موجة جديدة من إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس«كورونا».

لكن في الأربع والعشرين ساعة السابقة على بدء الاجتماع، قالت مصادر إن دفة المحادثات تحولت صوب زيادة محتملة للإنتاج، مع إدلاء جرانهولم بأول تصريحاتها العلنية بخصوص أسعار النفط العالمية. وحتى عندما قررت«أوبك+» في الرابع من مارس/ آذار إبقاء الإنتاج دون تغيير، ما أوقد شرارة صعود في الأسعار، لم يصدر أي تعليق مباشر عن البيت الأبيض.

(رويترز)