شكرا لقرائتكم خبر عن الحبتور: الإمارات أكبر داعم للتنس العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تختتم اليوم السبت منافسات بطولة الحبتور 25K والتي انطلقت في التاسع والعشرين من مارس الماضي بإشراف الاتحاد الدولي للتنس وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، وشهدت مشاركة 55 لاعبة من الصاعدات الواعدات تنافسن على 25 ألف دولار.

وقال خلف الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور إن ما تحقق من نجاحات يدعو إلى الفخر والاعتزاز، موجهاً الشكر إلى الاتحادين الدولي والإماراتي والجهات الداعمة وإلى كافة وسائل الإعلام التي عكست تغطيتها المباشرة صورة رائعة للبطولة، كما توجه بالشكر إلى أسرة فندق ومنتجع الحبتور جراند مستضيف المنافسات، وإلى نورا بدوي مديرة البطولة، وإلى ليث العاني مدير العمليات،وحسام الجيوسي مدير الإعلام،وجيفري مدير الخدمات الترفيهية واللوجستية، وإلى الحكام ومراقبي الخطوط، وكل من أسهم في إنجاح الحدث الجديد، كما أشاد بأداء اللجنة المنظمة العليا.

وجددت مجموعة الحبتور دعمها ورعايتها الكاملين للتنس الدولي والعربي من خلال التأكيد على استمرارية البطولة، إلى جانب الدعم المستمر لتنس الإمارات، وقال الحبتور: «النجاحات التنظيمية والفنية التي شهدتها البطولة «الجديدة» تؤكد قدرة أبناء الإمارات على تنظيم كبريات البطولات، وتدفعنا في مجموعة الحبتور إلى الحرص على تعزيز هذه النجاحات لعكس الوجه الحضاري والرياضي لدولتنا الغالية وتوفير أجواء إيجابية للرياضيين من مختلف الجنسيات».

دعم واجب

كما جدد الحبتور دعمه للاعبات المواطنات والعربيات من خلال توفير فرص المشاركة والاحتكاك مع أقرانهن من اللاعبات الموهوبات.

وسيكون جمهور الإمارات وعشاق اللعبة على موعد مع ختام مثير، خاصة بعد أن أزاحت اللاعبات المغمورات عدداً كبيراً من المصنفات، فعلى سبيل المثال شهدت منافسات الفردي خروج المصنفة الرابعة الأوكرانية داريا (197 عالمياً) على يد الروسية انستاسيا (254 عالمياً) بعد مباراة استمرت ساعتين و4 دقائق.

وتواجه انستاسيا، البريطانية آنا جودي، والفائزة منهن ستواجه الفائزة من مباراة الكورية الجنوبية هان نا لي والبيلاروسية يوليا هاتوكا على كأس البطولة.