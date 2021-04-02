شكرا لقرائتكم خبر عن كأس سلطان بن خليفة يختتم موسم سباقات نادي الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق، اليوم السبت، في نادي الشارقة للفروسية والسباق، السباق السابع والأخير، لموسم سباقات النادي «سباق كأس سلطان بن خليفة آل نهيان»، والتي تقام بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

تقام المنافسات بمشاركة 79 جواداً من الخيول العربية الأصيلة بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباقات الخيل، وبرعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومجلس الشارقة الرياضي، وتبلغ الجوائز 330 ألف درهم.

وستكون المنافسات من خلال 6 أشواط، يكون الشوط الخامس هو الرئيسي «كأس سلطان بن خليفة آل نهيان»، والمخصص للخيول العربية الأصيلة، وهي المصنفة بعمر 4، و5 سنوات لمسافة 1700 متر، بجوائز 100 ألف درهم.

وستكون الانطلاقة بالشوط الأول والمقدم من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، ومخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فأكبر للإنتاج المحلي لمسافة 1000م، وبجوائز 40 ألف درهم، أما الشوط الثاني، فهو برعاية طيران الإمارات لمسافة 2000 م، وبجوائز 40 ألف درهم، وسيكون الشوط الثالث برعاية وزارة شؤون الرئاسة والأرشيف الوطني بجوائز تصل إلى 40 ألف درهم.

وسيكون الشوط الرابع «شوط مجلس الشارقة الرياضي»، بجوائز 40 ألف درهم، أما الشوط السادس والأخير فسيكون برعاية أبوظبي للثقافة والسياحة وجوائزه 70 ألف درهم.