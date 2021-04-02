شكرا لقرائتكم خبر عن دولية حمدان بن راشد تصل إلى «الإقصائيات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، إلى أدوارها الحاسمة التي تقام ب«الإقصائيات» بعد ختام دوري المجموعات، حيث كانت الكلمة المسموعة في الدور الأول إلى المصنفين الأوائل في العالم ليظهر فارق الإمكانات خاصة في أعقاب التوقف الإجباري للريشة الطائرة البارالمبية لمدة 14 شهراً بسبب جائحة «كورونا»، ويقام، اليوم السبت، الدور قبل النهائي للكشف عن هوية اللاعبين المتأهلين للنهائي.

وقدمت البطولة مستويات جيدة، وأسفرت نتائج ختام الدور الأول للمجموعات عن خسارة ثالثة لأبطالنا، حيث فازت الهندية بارما على ميرة أبو حطب في فئة فردي sl3، فيما فاز الإندونيسي فرادي على حميد السناني في فئة sl4، والإسباني انجاسيو على محمد الزرعوني في فئة wh2 على الكراسي المتحركة.

من ناحية أخرى وصل وفد إعلامي من قناة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة مكون من 7 أشخاص لتغطية فعاليات الأدوار الحاسمة للحدث مع قناة دبي الرياضية الناقل الإعلامي.

ووصف عيسى مخشب رئيس اللجنة اللوجستية النسخة الثالثة ب«الاستثنائية» لكونها تحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً، كما أن ظهور دول جديدة في هذه النسخة يعتبر مكسباً كبيراً، مبيناً أن مشاركة 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة تعد دليلاً على إرادة «أصحاب الهمم» رغم كل تحديات «الجائحة».