شكرا لقرائتكم خبر عن شاطئ الحيرة يحتضن ماراثون الدراجات المائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد شاطئ الحيرة الجديد بالشارقة اليوم منافسات المرحلة الأولى من ماراثون الإمارات المفتوح للدراجات المائية الذي ينظمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

يشهد الماراثون مشاركة كبيرة ومميزة من قبل الدراجين الذين يمثلون نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وكافة الأندية البحرية في الدولة،بجانب نجوم الدراجات المائية من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة. ويشارك مانع المرزوقي، وسلطان الحمادي،وعامر حوير،وخالد الزرعوني باسم نادي الشارقة للرياضات البحرية.

وكان نادي الشارقة للرياضات البحرية قد أنهى كافة التحضيرات التنظيمية واللوجستية لتنظيم الحدث الذي يعتبر أهم حدث تنافسي، يأتي بعد قرار استئناف الأنشطة الرياضية البحرية في الشارقة التي من المقرر لها أن تقام وسط إجراءات احترازية، تضمن سلامة جميع المشاركين والمنظمين من تداعيات فيروس كورونا.

تقام منافسات الماراثون لثلاث فئات، وتبدأ من الساعة الرابعة عصراً بمنافسات فئة جالس محترفين، يعقبها مباشرة منافسات جالس مبتدئين كبار،ثم منافسات واقف محترفين،على أن تقام مراسم التتويج في السادسة مساء على كورنيش شاطئ الحيرة بالشارقة.