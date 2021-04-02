شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الفورية للذهب وسط عطلة رسمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط تعاملات هادئة بالتزامن مع صعود طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وإغلاق معظم الأسواق حول العالم لعطلة رسمية.



وأغلقت أسواق الأسهم والسندات في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا بمناسبة ما يعرف بالجمعة العظيمة.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم أضاف 916 ألف وظيفة خلال مارس/آذار، وهي أكبر زيادة شهرية للوظائف منذ أغسطس/آب الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 675 ألفا.



وانخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 6% متماشيا مع توقعات أشارت إلى تراجع المؤشر عند المستوى المذكور.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.07 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1730.3 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر عند 1732 دولارا وأقل سعر عند 1706.4 دولار.