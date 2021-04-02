بـدء عـرض «كـوفيـد- 25» منتصـف رمـضـان المقبـل

القاهرة: ”الخليج 365”

** أكدت الكاتبة والسيناريست انجي علاء، مؤلفة مسلسل «كوفيد- 25» الذي يقوم ببطولته زوجها الفنان يوسف الشريف، ويخوض به سباق الدراما الرمضانية، سيبدأ عرضه في يوم 16 رمضان، خلال 15 حلقة، على «قناة» وعلى منصة «Watch.it» على مدار النصف الثاني من الشهر الكريم، متمنية أن ينال العمل إعجاب جمهور المشاهدين.

«كوفيد- 25» قصة وسيناريو وحوار انجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة «سينرجى»، ويشارك في بطولته أحمد صلاح حسنى، أيتن عامر، ادوارد، ايناس كامل، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، صفاء الطوخى، راندا البحيرى، رحاب عرفة، سلمى الديب، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في 15 حلقة.

انجي علاء، أكدت أن مسلسل «كوفيد 25» ليس مأخوذاً من مسلسل النهاية وعلى الرغم من أنه 15 حلقة إلا أنه مسلسل صعب جداً، ومعظم شخصياته مرهقة وصعبة ومركبة، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة؛ حيث يتناول أحداث تصاعدية حتى عام 2025، في ظل تجدد فيروس «كورونا» ومقاومة البشر له، كما يتناول تفاصيل عديدة حول فيروس كورونا وتطوره وما الذي يمكن أن يصل إليه وكيفية تعامل البشر معه، وماهي أسباب تحوره وتطوره، وذلك كله في إطار من الخيال العلمي، وهي نوعية جديدة تماماً على الدراما المصرية.

** بدأ المخرج شادي الفخراني مونتاج ومكساج أول 15 حلقة من مسلسل «نجيب زاهي زركش» الذي يعود به والده النجم الكبير يحيى الفخراني، للدراما التلفزيونية، استعداداً للعرض في رمضان المقبل، مشيراً إلى أنه لم يتبق له سوى ما يقرب من 10 أيام تصوير، ويودع فريق العمل البلاتوه؛ حيث يواصل أبطال العمل تصوير مشاهده الأخيرة في العديد من الديكورات، ويجسد الفخراني دوراً مهماً وجديداً عليه بخلاف ما ظهر به من قبل؛ حيث يجسد دور أب ثري جداً، ترحل زوجته وتتركه وحيداً، ويعاني الكثير من المشاكل مع أولاده، وجحود البعض منهم، ما يؤثر كثيراً في نفسه، فيقرر أن يلقنهم درساً في الحياة.

ويشارك الفخراني في بطولة «نجيب زاهي زركش» أنوشكا، هالة فاخر، شيرين، إسلام إبراهيم، رامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، ورنا رئيس، محمد محمود، تميم عبده، محمد الصاوي، وفتوح أحمد، إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبدالرحيم كمال، ويسجل مسلسل «نجيب زاهى زركش» التعاون الخامس الذي يجمع بين المؤلف عبد الرحيم كمال مع يحيى الفخراني بعدما كانا ثنائياً ناجحاً خلال السنوات الأخيرة في مسلسلات «شيخ العرب همام» عام 2010، و«الخواجة عبد القادر» عام 2012، و«دهشة» عام 2014، و«ونوس» عام 2016 والذي كان آخر تعاون بينهما، وشاركهما المخرج شادي الفخراني، في الأعمال الأربعة الأخيرة.

** انتهى النجم ياسر جلال من تصوير من 90 % من مشاهده وأحداث مسلسله الجديد «ضل راجل» المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل؛ حيث يتواصل التصوير بشكل يومي ومكثف لأكثر من 16 ساعة يومياً، في العديد من الديكورات في أماكن متفرقة بشوارع القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي، لدرجة أن ياسر جلال أقام في أحد الفنادق الكبرى، بالقرب من مدينة الإنتاج، حتى يكون قريباً من موقع التصوير.

الشركة المنتجة للمسلسل كشفت خلال الأيام الأخيرة عن البرومو الدعائي للمسلسل، الذي سيعرض بشكل حصري على قناة «الحياة»، وكشف البرومو عن بعض ملامح القصة التي تدور حولها أحداث العمل؛ حيث ينتمي العمل إلى الدراما الشعبية، ويتناول العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية والإنسانية في قالب تشويقي مثير.

** أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري أنها بدأت التحضير لجزء ثان من مسلسل «ب 100 وش»، مشيرة إلى أنه تمت بالفعل كتابة فكرة الجزء الثاني من المسلسل، والمعالجة الدرامية للفكرة، حول الجزء الثاني وتفاصيله كاملة، وتم تسليمها لمنتج الجزء الأول جمال العدل، الذي قدمها للرقابة على المصنفات الفنية على الفور، وحصل بالفعل على الموافقة على المعالجة، غير أن الوقت لم يكن كافياً لبدء كتابة الحلقات وبدء التصوير، للحاق بموسم الدراما الرمضانية هذا العام، خاصة أن شركة العدل لديها أكثر من عمل في هذا الموسم، ومشغولة في تصويرها والانتهاء منها قبل حلول الشهر، لذا تقرر إرجاء تقديم العمل في موسم 2022.

أبو ذكري، أكدت أن كتابة حلقات العمل ستتم في النصف الثاني من العام، وستبدأ تصوير الحلقات قبيل نهاية العام الجاري، ليكون جاهزاً في موسم رمضان 2022، وأشارت إلى أن الجزء الثاني سيكون مختلفاً تماماً عن الجزء الأول، وسيضم نفس الشخصيات، لكن بأحداث جديدة تماماً وعلاقات مختلفة، خاصة أن الجزء الأول حقق نجاحاً كبيراً، وتريد ألا يقل الجزء الثاني عن هذا النجاح إن لم يزيد عنه.