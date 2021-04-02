مي سليم: «لحم غزال» أعادني إلى دراما رمضان

القاهرة: حسام عباس

تعود النجمة مي سليم لشاشة رمضان المقبل بإطلالة قوية من خلال مسلسل «لحم غزال». ولديها مشاركة في مسلسل «فارس بلا جواز» مع مصطفى قمر. وعاشت سليم حالة نشاط فني في الفترة الأخيرة، فقد شاركت مي عزالدين بطولة مسلسلها الأخير «خيط حرير»، وقدمت خلاله شخصية جديدة عليها، كما شاركت بدور البطولة الأولى في مسلسل «ضربة معلم» مع محمد رجب، الذي عرض منذ أشهر قليلة. كما تقدم للمنصات الإلكترونية مسلسل «بأثر رجعي»، وفي جعبتها أعمال أخرى، وهى سعيدة بكل ما تقدمه، وإن غابت عن السينما التي تحلم بخطوة قوية فيها، كما تخطط لعودة مؤثرة للغناء الذي تؤكد أنه لا يقل قيمة، أو أهمية لديها عن التمثيل.. وكان لنا معها هذا الحوار.

ماذا عن دورك في مسلسل «لحم غزال» خلال رمضان المقبل؟

- العمل أعادني إلى دراما رمضان، وألعب في أحداث المسلسل شخصية جديدة لفتاة محجبة، وهي تركيبة مختلفة لم أقدمها من قبل. وسعيدة بالعمل مع غادة عبدالرازق وكل فريق العمل الذي يضم وفاء عامر وشريف سلامة وعمرو عبد الجليل وأحمد خليل ورحاب الجمل، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

هل لديك عمل آخر خلال رمضان؟

- اعتذرت عن أكثر من عمل لكني أشارك كضيفة شرف في مسلسل «فارس بلا جواز» مع النجم مصطفى قمر، وستكون إطلالة خفيفة لكنها مميزة مع المخرج معتز حسام، وعدد من نجوم الكوميديا، منهم محمد ثروت وطارق عبد العزيز.

كيف كان صدى عملك في مسلسل «ضربة معلم» مع محمد رجب؟

- ردود الفعل كانت جيدة جداً، وسعيدة به جداً، وكنت لأول مرة أعمل مع محمد رجب، ودوري خلال المسلسل كان مختلفاً تماماً، فقد لعبت شخصية «بنت بلد» جدعة من حي شعبي، وهذا ما جذبني في الشخصية، لأن الجمهور أحبّني في تلك النوعية من الأدوار، وجودة القصة للكاتب أحمد عبد الفتاح.

ما الجديد الذي لفت نظرك في شخصيتك خلال «خيط حرير» مع مي عزالدين؟

- شخصية «سوزان» تركيبة مختلفة، كانت مفاجأة للجمهور الذي تعاطف معها كثيراً، وكنت سعيدة بها لدرجة أني تعايشت معها في حياتي الخاصة، وكل من حولي تعاملوا معى طوال فترة التصوير باعتباري «سوزان»، وتحمست للعمل لأنه مع مي عزالدين التي ألتقيها لأول مرة في عمل فني، وكذلك المخرج إبراهيم فخر الذي اكتشف عندي مناطق أداء مختلفة.

هل كنت تتمنين عرض المسلسل في رمضان الماضي؟

- العمل المميز ينجح في أي توقيت، في رمضان أو خارجه، ولأنه عمل مميز فقد حقق نجاحاً، وردود الفعل عنه رائعة، وعرضت عليّ أعمال كثيرة لرمضان الماضي لم أجد نفسي فيها، واعتذرت عنها، في حين حقق مسلسل «حواديت الشانزليزيه» قبل رمضان نجاحاً قوياً، وكان مع إياد نصار وإنجي المقدم وداليا مصطفى، وتكرر عرضه أكثر من مرة، وكانت نسبة مشاهدته رائعة، ومسلسل «خيط حرير» نال نجاحاً كبيراً.

شاركت في بطولة مسلسل «بأثر رجعى».. ما المختلف في شخصيتك خلاله؟

- هو مسلسل إثارة وتشويق ورومانسي، وقدمت خلاله شخصية محامية تتعرض للخطف، فتنقلب الأحداث رأساً على عقب، وهي تركيبة مختلفة، والعمل يناقش قضايا واقعية.

لديك أيضاً مسلسل «DOX».. ماذا عنه وما الذي حمّسك له؟

- المسلسل من أعمال دراما الغموض والإثارة والأكشن الذي أقدمه لأول مرة، ويدور في 8 حلقات، وينتج بالفعل للعرض على منصة إلكترونية ضمن أجزاء عدة، ومعي في بطولته ميدو عادل ومحمود حافظ ومحمد على رزق، إخراج محمد خبيري، وسعيدة بتلك النوعية الجديدة من الدراما التي تعرض على نافذة جديدة لجمهور مختلف وكبير، وتراهن على سرعة الإيقاع وتقدم أفكاراً جديدة أكثر جرأة، وتقدم جيلاً جديداً من المواهب والنجوم.

الغياب عن السينما

كنت مرشحة لمشاركة أحمد زاهر بطولة مسلسل «الفارس».. لماذا لم تقدمي هذا الفيلم؟

- لأني انشغلت بتصوير مسلسل «لحم غزال»، وسافرت خارج مصر في الوقت نفسه الذي بدأ فيه المخرج رؤوف عبدالعزيز تصوير الفيلم، وأتمنى لهم التوفيق، وأحب أن تأتي فرصة جديدة للعمل مع زاهر، فهو فنان مجتهد وسبق أن عملت معه.

ألا يضايقك الغياب عن السينما لوقت طويل؟

- لم أغب كثيراً عن السينما، وآخر ما قدمته كان فيلم «محمد حسين» مع النجم محمد سعد قبل عام ونصف العام تقريباً، وقبله كان فيلم «الكهف» مع محمود عبدالمغني، ولا أحب أن أقدم سينما ضعيفة تحسب ضدي، وأنتظر عودة قوية في المرحلة القريبة المقبلة وأتمنى فرصة مع نجم مهم مثل كريم عبدالعزيز.

هل أنت راضية عن خطواتك كممثلة؟

- إلى حد كبير، لأني أختار ما أقدمه وأنا سعيدة بخطواتي، وأعتبر نفسي محظوظة في التمثيل تحديداً لأني لم أخطط لما حققته، لكنى دائماً أحرص على الاجتهاد، واستغلال الفرص التي تتاح لي على أفضل شكل ممكن.

هل لديك خطوط حمراء في الفن؟

- بكل تأكيد، لن أقدم ما يمكن أن تخجل منه ابنتي عندما تكبر، ولن أقدم أي عمل فيه خروج على تقاليد المجتمع، ولا أحب تقديم أدوار مكررة وضعيفة بلا معنى، أو رسالة لا أستفيد منها، ولا المشاهد.

ربما نسيت الغناء بانشغالك بأعمال تمثيلية مكثفة بين السينما والتلفزيون؟

- الغناء مهم جداً، ولا يقل عن أهمية التمثيل، ومتعتهما متساوية عندي، ولا يمكن أن أنسى الغناء، أو أتخلى عنه، لكن مسألة تقديم ألبوم غنائي جديد في هذا التوقيت صعبة جداً لظروف الإنتاج، والحل الأسهل في الأغنيات «المفردة» التي أحرص أن أتواصل بها مع جمهوري بين الحين والآخر.

هل يمكن أن تفكري في ارتباط جديد؟

- الارتباط قدر ونصيب، ولا يحدث بمواعيد، وقلبي ليس مغلقاً في وجه أي رجل، ولو جاء لن أستطيع رفضه، لكنى مشغولة بعملي حالياً، ولا وقت عندي للحب، وحياتي كلها لعملي ولابنتي «لي لي» التي هي أهمّ ما في حياتي الآن.