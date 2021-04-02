شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفك عقدة ملعب العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

نجح النصر في فك عقدة ملعب العين أخيراً وفاز عليه 3-1 في المباراة التي جمعت بين الطرفين باستاد هزاع بن زايد في الجولة 23 من دوري الخليج العربي، ليرفع «العميد» رصيده إلى 42 نقطة ويرتقي إلى المركز الرابع في حين بقي الزعيم عند 37 نقطة.

يذكر أن النصر لم يفز على العين منذ 2014 وخلال 12 مباراة متتالية، كما لم يفز على ملعب منافسه منذ 2011.

المباراة جاءت ممتعة ومثيرة في مجرياتها وشهدت ندية قوية من الجانبين وانتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 على الرغم من إضاعة العديد من الفرص للطرفين.

بكر النصر في إحراز هدف التقدم من ركلة ثابتة نفذها ببراعة اللاعب ضياء السبع وأخطأ حارس العين في تقديرها، وعادل بندر للعين في الوقت المحتسب بدل الضائع، وكان لاعب النصر توزي قد أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 12. وفي الشوط الثاني انخفض الأداء قليلاً وقلت الخطورة على المرميين مع أفضلية نسبية للنصر، لكن استمرت المباراة بصورة مفتوحة وكان بإمكان أي طرف أن يحقق الفوز، لينجح «العميد» في إضافة هدفين عن طريق غابريل وتيجالي.

في الدقيقة 12 ارتكب حارس العيناوي خالد عيسى، ضربة جزاء مع لاعب النصر ضياء السبع ونفذها اللاعب توزي، إلا أن براعة حارس العين كانت لها بالمرصاد؛ حيث نجح في صدها مصححاً الخطأ الذي ارتكبه، وفي الدقيقة 30 أهدر مهاجم العين لابا كودوجو هدفاً محققاً بعد أن استفاد من تمريرة أحمد برمان في العمق انفرد على إثرها وتخطى حارس النصر ولحظة التسديد في المرمى فقد توازنه وسقط وذهبت الكرة بصورة بطيئة نحو الشباك ليبعدها مدافع النصر محمد عايض منقذاً مرمى فريقه من هدف التقدم العيناوي.

في الدقيقة 38 أحرز النصر هدف التقدم عن طريق ضياء السبع بتسديدة قوية من ركلة ثابتة حاول الحارس خالد عيسى أبعادها إلا أن الكرة تخطت خط المرمى، ثم لجأ حكم اللقاء عمار الجنيبي، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أدرك العين التعادل عن طريق بندر الأحبابي الذي توغل وسدد كرة زاحفة من الزاوية الضيقة «ماركة كافو البرازيلي» فشلت محاولة الحارس أحمد شامبيه في صدها لتسكن الشباك وينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الدقيقة 70 عبس الحظ في وجه مهاجم العين لابا كودوجو بعد أن تخطى أكثر من لاعب وسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة، رد عليها توزي بتسديدة قوية أبعدها مدافع العين إيريك، في الدقيقة 79 أضاف النصر الهدف الثاني عن طريق البديل غابريل سيلفا الذي استفاد من خطأ لاعب العين يحيي نادر ووضع الكرة في سقف المرمي. وقبل النهاية بدقيقتين سجل تيجالي هدف الأمان الثالث للنصر برأسية على يسار الحارس خالد عيسى، لينتهي اللقاء بفوز العميد 3-1.