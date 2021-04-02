شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء ينغص على الوحدة فرحته بتين كات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

قاد أحمد عامر النقبي فريقه اتحاد كلباء للفوز على الوحدة بهدف نظيف على استاد آل نهيان في الجولة 23 من دوري الخليج العربي.

وتقدم «النمور» من المركز التاسع إلى السابع بعد أن رفع رصيده إلى 35 نقطة، بينما تجمد رصيد «العنابي» في نفس عدد نقاط كلباء.

وخسر الوحدة أول مباراة له تحت قيادة الهولندي تين كات الذي تسلم المهمة بعد انتصارين للفريق في الجولتين الماضيتين تحت قيادة المدرب المؤقت الفرنسي غريغوري.

وجاءت المباراة متوسطة من الناحية الفنية وشهدت تألق جمال عبدالله حارس اتحاد كلباء، وكانت البداية لصالح الوحدة حتى منتصف الشوط الأول الذي شهدت فرصتين للعنابي أخطرها تسديدة عمر خربين التي أبعدها فهد سبيل إلى ركنية وأعقبها كرة من موبكو مرت بجوار القائم الأيمن.

وافتتح كلباء التسجيل على عكس مجريات اللعب عن طريق أحمد عامر الذي استغل الكرة التي أخطأ تقديرها بيمنتا وفارس جمعة ووصلت إلى عامر سددها على يسار الشامسي في الدقيقة 26.

ورغم استحواذ الوحدة على مجريات الشوط إلا أن مستواه اتسم بالضعف وفي المقابل تحسن أداء كلباء الذي نجح في إغلاق المنافذ على هجوم العنابي، وتألق جمال عبدالله في إبعاد كرة سددها طحنون الزعابي، وأضاع ناصر عبدالهادي فرصة إضافة الثاني في آخر دقيقة من الشوط الأول.

وشهدت بداية الشوط الثاني تبديل من تين كات مدرب الوحدة الذي سحب خميس إسماعيل ودفع باللاعب الشاب عبدالله حمد في محاولة لتصحيح الوضع في وسط الملعب وشهد الشوط محاولات عديدة من لاعبي العنابي خاصة خربين والبديل جواو ماركوس لكن دفاع كلباء ومن خلفه جمال عبدالله حافظاً على الهدف حتى نهاية المباراة.